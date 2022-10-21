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Тренер Джоковича: Новак не изменил своего мнения о вакцинах, всё решать австралийцам

Тренер Джоковича: Новак не изменил своего мнения о вакцинах, всё решать австралийцам
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Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича (седьмой в рейтинге ATP), поделился мыслями об участии своего подопечного в Открытом чемпионате Австралии.

«Джокович играл блестяще, особенно в Астане. Как будто он вообще не отдыхал, когда не принимал участия ни в одном турнире с момента завершения Уимблдона. Что касается присутствия Новака на Australian Open, то он не изменил своего мнения о вакцинах и своём здоровье. Теперь всё решать австралийцам», — приводит слова Иванишевича Sportske Novosti.

В этом сезоне Новак Джокович выиграл Уимблдон, а также турниры в Тель-Авиве (Израиль), Астане (Казахстан) и Риме (Италия).

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