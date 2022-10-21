Суд Тбилиси снял с грузина Басилашвили обвинения по делу о семейном насилии
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Тбилисский городской суд признал грузинского теннисиста Николоза Басилашвили невиновным в деле о семейном насилии. Напомним, бывшая жена игрока Нелли Дорокашвили в 2020 году заявляла, что он систематически наносил ей физический и моральный ущерб, а также избивал в присутствии сына. Об этом сообщает News Georgia.
Разбирательство, продолжавшееся два года, закончилось оправданием Басилашвили. Теннисист в течение месяца получит сумму, потраченную на залог. У Николоза есть право запросить компенсацию за причинённый ущерб.
Отмечается, что Дорокашвили предоставила суду десятки материалов в доказательство своих слов, но судья Хатуна Харчилава признала Басилашвили невиновным. Грузин занимает 93-ю строчку мирового рейтинга.
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