Тиафо без шансов уступил Руусувуори. Фин сыграет с Циципасом в полуфинале Стокгольма

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (17-й номер мирового рейтинга) в двух сетах проиграл представителю Финляндии Эмилю Руусувуори (52-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Кунглига Теннисхаллен» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.
Руусувуори расправилася со своим соперником со счётом 6:1, 6:2. Финский теннисист выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Фрэнсиса Тиафо три эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В полуфинале Эмиль Руусувуори встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом, который одолел шведа Микаэля Имера — 7:5, 6:3.
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