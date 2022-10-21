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Тиафо без шансов уступил Руусувуори. Фин сыграет с Циципасом в полуфинале Стокгольма

Тиафо без шансов уступил Руусувуори. Фин сыграет с Циципасом в полуфинале Стокгольма
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (17-й номер мирового рейтинга) в двух сетах проиграл представителю Финляндии Эмилю Руусувуори (52-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Кунглига Теннисхаллен» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.

Руусувуори расправилася со своим соперником со счётом 6:1, 6:2. Финский теннисист выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Фрэнсиса Тиафо три эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В полуфинале Эмиль Руусувуори встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом, который одолел шведа Микаэля Имера — 7:5, 6:3.

Стокгольм. 1/4 финала
21 октября 2022, пятница. 21:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
17
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Эмиль Руусувуори
52
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
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