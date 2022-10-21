Андрей Рублёв: ментально Карлос Алькарас намного лучше меня

Российский теннисист Андрей Рублёв (восьмой номер мирового рейтинга) высказался о чемпионе Открытого чемпионата США, испанце Карлосе Алькарасе (первая ракетка мира).

«Меня не удивил успех Карлоса, потому что я видел его прогресс. Алькарас построил вокруг себя хорошую команду в нужное время, когда ему было 14 или 15 лет. У него всегда была особая связь с Хуаном Карлосом Ферреро, такая же, как у меня с Фернандо Висенте. Ментально Карлос намного лучше меня», — приводит слова Рублёва Marca.

Андрей Рублёв за свою карьеру завоевал 12 титулов в одиночном разряде. 16 октября россиянин стал триумфатором турнира в Хихоне, в финальном матче в двух сетах переиграв представителя США Себастьяна Корду со счётом 6:2, 6:3.