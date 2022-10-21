Андрей Рублёв рассказал, хотел ли он добиться какой-то цели в текущем сезоне
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Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о задачах, которые он ставил на этот сезон.
«Какова была цель в этом сезоне? Целей не было, потому что я никогда не ставил их с точки зрения результатов. Если я ставлю перед собой цель, например, выиграть турнир, то это нормально, что я ее не достигаю, потому что ты не выигрываешь каждую неделю. Когда я был юниором и хотел чего-то, всегда получалось наоборот. Когда я играл естественно, не задумываясь, вот тогда и пришли результаты», — приводит слова Рублёва Marca.
Андрей Рублёв за свою карьеру выиграл 12 титулов в одиночном разряде. 16 октября россиянин стал триумфатором турнира в Хихоне, в финальном матче в двух сетах переиграв представителя США Себастьяна Корду со счётом 6:2, 6:3.
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