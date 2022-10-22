Надаль: я люблю водить, но однажды врезался в бетонный столб

Победитель 22 турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями о своём опыте вождения машины.

«Мне нравится просто ездить, чтобы добраться до мест, для которых необходима машина. Не больше. Люблю сосредотачиваться на вождении и следовании правилам. Один раз я этого не сделал, более 15 лет назад, и у меня случилась небольшая неприятность в июле 2006 года. Я тогда был начинающим водителем и врезался в бетонный столб. К счастью, получил больше страха, чем последствий. В остальном, считаю себя нормальным водителем, соблюдающим правила», — приводит слова Надаля Trafico y Seguridad Vial.

Ранее Надаль принял участие в Кубке Лэйвера, сыграв в паре с Роджером Федерером в прощальном матче швейцарца. Пока неизвестно, когда испанский теннисист вернётся на корт.

