Белоруска Азаренко одолела Гауфф и стала первой полуфиналисткой турнира в Мексике

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко переиграла представительницу США Кори Гауфф на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 2 часа 44 минуты.

Азаренко одержала победу со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3. Белоруска не выполнила ни одной подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять из 13 брейк-пойнтов. На счету Кори Гауфф десять эйсов, девять ошибок на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.

В полуфинале Виктория Азаренко встретится либо с американкой Джессикой Пегулой, либо с её соотечественницей Слоан Стивенс.