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Белоруска Азаренко одолела Гауфф и стала первой полуфиналисткой турнира в Мексике

Белоруска Азаренко одолела Гауфф и стала первой полуфиналисткой турнира в Мексике
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко переиграла представительницу США Кори Гауфф на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 2 часа 44 минуты.

Азаренко одержала победу со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3. Белоруска не выполнила ни одной подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять из 13 брейк-пойнтов. На счету Кори Гауфф десять эйсов, девять ошибок на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.

В полуфинале Виктория Азаренко встретится либо с американкой Джессикой Пегулой, либо с её соотечественницей Слоан Стивенс.

Гвадалахара-2. 1/4 финала
21 октября 2022, пятница. 22:10 МСК
Виктория Азаренко
37
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 2 		6 3
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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