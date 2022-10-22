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«Мы будем бороться за её справедливость». Ассоциация игроков – о ситуации с допингом Халеп

«Мы будем бороться за её справедливость». Ассоциация игроков – о ситуации с допингом Халеп
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Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA), учреждённая сербом Новаком Джоковичем, выступила с заявлением об обнаружении запрещённых препаратов в крови у бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп.

«Ассоциация профессиональных игроков в теннис будет добиваться того, чтобы Симона Халеп и какой-либо другой игрок получили справедливое право на разбирательство и возможную апелляцию. Мы будем бороться за её права и справедливость, а также будем выступать за прозрачную оценку для всех игроков», — гласит заявление PTPA, опубликованное в «Твиттере».

Напомним, румынка воспользовалась правом провести повторный анализ. Пока не будет объявлен результат пробы B, теннисистка не сможет выступать на профессиональном уровне.

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