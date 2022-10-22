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Виктория Азаренко узнала имя соперницы по полуфиналу турнира в Гвадалахаре

Виктория Азаренко узнала имя соперницы по полуфиналу турнира в Гвадалахаре
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В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 28-летняя американка Джессика Пегула (5-я ракетка мира) и её 29-летняя соотечественница Слоан Стивенс (50-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Пегулы в двух сетах – 6:2, 6:2. Длительность игры составила 1 час 4 минуты.

На счету Джессики – четыре подачи навылет, две двойные ошибки и пять из 12 (42%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, пять двойных ошибок и один из четырёх удачных брейк-пойнтов (25%).

В полуфинале турнира соперницей Пегулы станет 33-летняя представительница Беларуси Виктория Азаренко (37-е место рейтинга).

Сетка турнира в Гвадалахаре
Гвадалахара-2. 1/4 финала
22 октября 2022, суббота. 01:15 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Слоан Стивенс
50
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
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