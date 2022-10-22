Виктория Азаренко узнала имя соперницы по полуфиналу турнира в Гвадалахаре
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В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 28-летняя американка Джессика Пегула (5-я ракетка мира) и её 29-летняя соотечественница Слоан Стивенс (50-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Пегулы в двух сетах – 6:2, 6:2. Длительность игры составила 1 час 4 минуты.
На счету Джессики – четыре подачи навылет, две двойные ошибки и пять из 12 (42%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, пять двойных ошибок и один из четырёх удачных брейк-пойнтов (25%).
В полуфинале турнира соперницей Пегулы станет 33-летняя представительница Беларуси Виктория Азаренко (37-е место рейтинга).
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