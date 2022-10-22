Кудерметова не сумела выйти в полуфинал Гвадалахары, уступив Саккари

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, не сумела выйти в полуфинал хардового турнира WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), проиграв гречанке Марии Саккари (6-е место в рейтинге WTA).
Саккари одержала победу со счётом 6:1, 5:7,6:4. Продолжительность противостояния составила 2 час 36 минут. На счету Кудерметовой восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пятнадцати. Саккари пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
В полуфинале престижных мексиканских соревнований греческая теннисистка встретится с победительницей пары Анна Калинская (Россия) – Мари Боузкова (Чехия). В очной встрече между Саккари и Кудерметовой определялась также обладательница последней путёвки на Итоговый турнир WTA в Техасе. После победы над россиянкой именно гречанка завоевала право сыграть на этих соревнованиях в ноябре 2022 года.
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