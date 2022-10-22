Калинская снялась с четвертьфинального матча на турнире в Гвадалахаре

73-я ракетка мира Анна Калинская снялась со встречи 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) из-за травмы.

В четвертьфинальной встрече престижных мексиканских соревнований россиянка уступила представительнице Чехии Мари Боузковой. Игра продолжалась 28 минут, после чего россиянка приняла решение отказаться от продолжения борьбы при счёте 5:2 в пользу соперницы.

Калинская ни разу не раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Боузковой ноль эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Ранее турнир в Гвадалахаре покинула другая россиянка — Вероника Кудерметова. В своём четвертьфинале она проиграла гречанке Марии Саккари.