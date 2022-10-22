Калинская снялась с четвертьфинального матча на турнире в Гвадалахаре
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73-я ракетка мира Анна Калинская снялась со встречи 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) из-за травмы.
В четвертьфинальной встрече престижных мексиканских соревнований россиянка уступила представительнице Чехии Мари Боузковой. Игра продолжалась 28 минут, после чего россиянка приняла решение отказаться от продолжения борьбы при счёте 5:2 в пользу соперницы.
Калинская ни разу не раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Боузковой ноль эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Ранее турнир в Гвадалахаре покинула другая россиянка — Вероника Кудерметова. В своём четвертьфинале она проиграла гречанке Марии Саккари.
Гвадалахара-2. 1/4 финала
22 октября 2022, суббота. 06:05 МСК
73
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|
38
Мари Боузкова
М. Боузкова
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