Кырстя: Халеп никогда бы добровольно не прикоснулась к допинговому веществу

Румынская теннисистка Сорана Кырстя высказалась о соотечественнице Симоне Халип, которую отстранили от игр на профессиональном уровне из-за положительной допинг-пробы, взятой в августе текущего года на Открытом чемпионате США. Бывшая первая ракетка мира сдала повторный анализ. Пока его результаты не станут известны, Халеп не сможет выступать в туре.
«Хотя мы, возможно, и не лучшие друзья, я знаю Симону Халеп достаточно хорошо на протяжении нескольких десятилетий, чтобы твёрдо верить, что она никогда добровольно не прикоснулась бы к какому-либо допинговому веществу. Теннисный спорт представляет честную игру и отбрасывает соперничество в сторону. Она отличный игрок, и я считаю, что она выиграла благодаря своим собственным заслугам», — написала Кырстя в своих социальных сетях.
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