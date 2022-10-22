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Кырстя: Халеп никогда бы добровольно не прикоснулась к допинговому веществу

Кырстя: Халеп никогда бы добровольно не прикоснулась к допинговому веществу
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Румынская теннисистка Сорана Кырстя высказалась о соотечественнице Симоне Халип, которую отстранили от игр на профессиональном уровне из-за положительной допинг-пробы, взятой в августе текущего года на Открытом чемпионате США. Бывшая первая ракетка мира сдала повторный анализ. Пока его результаты не станут известны, Халеп не сможет выступать в туре.

«Хотя мы, возможно, и не лучшие друзья, я знаю Симону Халеп достаточно хорошо на протяжении нескольких десятилетий, чтобы твёрдо верить, что она никогда добровольно не прикоснулась бы к какому-либо допинговому веществу. Теннисный спорт представляет честную игру и отбрасывает соперничество в сторону. Она отличный игрок, и я считаю, что она выиграла благодаря своим собственным заслугам», — написала Кырстя в своих социальных сетях.

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