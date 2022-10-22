Рублёв: когда эмоции выходят наружу, появляются проблемы. В этом разница с лучшими

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мыслями о своей эмоциональности на корте.

«Почему мне так сложно контролировать себя во время матча? Все видят, что мне тяжело. То, что я хорошо играю в теннис, это факт. Я неплохо выступал на последнем Открытом чемпионате США, в Астане, в Хихоне. Но когда эмоции начинают выходить наружу, как в моём первом матче Хихона с Ивашкой, появляются проблемы. В этом большая разница между мной и лучшими игроками. Они намного лучше контролируют эти эмоции, чем я, в важные моменты.



Как это работает? Думаю, что это повседневный процесс, который включает в себя принятие его для улучшения. Дело не в том, что вам не повезло, потому что ваш противник попал в линию в розыгрыше. Что происходит, так это то, что я кричу и начинаю быть негативным. Всё начинается с позитива на тренировках и вне корта. В жизни бывает много ситуаций, которые вас напрягают и злят. Всё это происходит, чтобы спокойно встретить негативные моменты», — цитирует Рублёва Marca.