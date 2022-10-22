Бывший муж Халеп: Симона одержима честью. Если забрать у Халеп это, вы убьёте её

Бывший муж Симоны Халеп Тони Юруц прокомментировал заявление ITIA, согласно которому в крови теннисистки был обнаружен препарат, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством.

«Я в шоке, не могу прийти в себя в течение часа, я в шоке и снова в шоке! Не могу в это поверить. Знаю Симону уже три года, из которых, по крайней мере, два близко, и я клянусь вам, что эта девушка, моя бывшая жена, одержима одним — честью! Ты можешь забрать у Симоны всё что угодно, но, если ты заберёшь её честь, её справедливость, ты убьёшь её! Она больше не человек!



Не знаю, что там произошло с этим тестом, но, вероятно, это ошибка. Симона не сделала бы такого, даже если бы вы отрезали ей руку, чтобы она перестала играть в теннис. Симона Халеп никогда бы не обманула, её карьера — это её щит, и я знаю её лучше всех», — цитирует Юруца Fanatic.