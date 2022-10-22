Бывший муж Халеп: Симона никогда даже не пила воду, если бутылка была не запечатана

Бывший муж теннисистки Симоны Халеп, миллиардер Тони Юруц высказался о положительной допинг-пробе спортсменки, которую она сдала на Открытом чемпионате США — 2022.

«Мы недавно развелись, я мог бы не давать комментариев, но ни за что так не поступил бы, когда я так хорошо знаю эту женщину, когда был с ней столько лет. Симона была одержима идеей не совершать ошибок.



Скажу вам кое-что впервые: Халеп никогда даже не пила воду, если бутылка была не запечатана. Она распечатывала её рукой, всегда была осторожной. Я скажу вам ещё кое-что: она не принимала ни одного витамина С, не спросив своего врача», — цитирует Юруца Fanatic.

Ранее соотечественница Халеп, румынка Сорана Кырстя выразила слова поддержки Симоне в социальных сетях.