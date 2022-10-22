Саккари: буду поддерживать Мексику на ЧМ по футболу, свою вторую любимую страну

Греческая теннисистка Мария Саккари поделилась мыслями об атмосфере на турнире в Гвадалахаре (Мексика), где ей удалось выйти в полуфинал.

«Есть что-то особенное в этом турнире, в людях, в том, как я отношусь к этому месту. Я сказала своим друзьям здесь, моим мексиканским друзьям, что буду поддерживать Мексику на чемпионате мира, потому что Греция не прошла квалификацию. Я буду поддерживать свою вторую любимую страну.



Каждый день вижу, что все рестораны переполнены. Это очень напоминает мне Грецию. Неважно, понедельник, вторник, среда, они любят гулять. Им нравится их музыка. Мексиканцы общительные. Любят хорошую еду. Им нравится хорошая жизнь, как и нам, в хорошем смысле слова, конечно. Они очень страстные, как и греки», — приводит слова Саккари пресс-служба WTA.