Видеообзор победы Азаренко над Гауфф в четвертьфинале турнира в Мексике
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко переиграла представительницу США Кори Гауфф на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 2 часа 44 минуты. Азаренко одержала победу со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча Виктория Азаренко — Кори Гауфф.
Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
Белоруска не выполнила ни одной подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету Кори Гауфф 10 эйсов, девять ошибок на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.
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