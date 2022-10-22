Определились соперники Медведева, Рублёва и Хачанова на турнире в Вене

Стала известна сетка турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 24 по 30 октября. Россиянин Даниил Медведев (1) встретится с представителем Грузии Николозом Басилашвили, Андрей Рублёв (3) сойдётся с аргентинцем Диего Шварцманом, а соперник Карена Хачанова определится в квалификации.
Грек Стефанос Циципас, получивший второй номер посева, проведёт матч с австрийцем Деннисом Новаком (WC). Хуберт Хуркач (5) сыграет с Фрэнсисом Тиафо, Янник Синнер (6) — с Кристьяном Гарином (LD), а Маттео Берреттини (8) — с Даниэлем Эвансом.
Отметим, что в случае победы в первом круге Даниил Медведев в следующем раунде сразится с победителем пары Доминик Тим — Томми Пол. Напомним, ранее с турнира в Вене снялись Гаэль Монфис, Александр Зверев, Джон Иснер и Адриан Маннарино.
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