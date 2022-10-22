Рублёв: Big 3 вывела теннис на новый уровень, вряд ли Россия следила за Макинроем, Боргом

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв высказался о влиянии швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича на российских болельщиков, а также поделился мыслями о завершении карьеры победителя 20 турниров «Большого шлема».
«Единственное, что наблюдал, это видео, которые были выложены после игры Роджера на Кубке Лэйвера. Федерера можно только поблагодарить за то, что вместе с Надалем и Джоковичем он сделал для тенниса, то, чего не делал никто другой. Они поставили наш вид спорта на первое место.
Я имею в виду миллионы фанатов, которых зацепила эта троица. Понятно, что были великие времена, как у Макинроя или Борга, но они не доходили до такого. Не думаю, что Россия следила за теннисом ради них», — цитирует Рублёва Marca.
- 22 октября 2022
-
13:22
-
12:41
-
12:24
-
11:52
-
11:37
-
11:13
-
10:50
-
10:12
-
09:54
-
09:35
-
09:30
-
09:17
-
07:25
-
06:27
-
05:57
-
02:33
-
01:59
-
01:15
-
00:54
-
00:28
- 21 октября 2022
-
23:55
-
23:28
-
23:15
-
22:37
-
22:21
-
21:57
-
21:44
-
21:13
-
20:54
-
20:20
-
20:00
-
19:39
-
19:35
-
19:16
-
18:52