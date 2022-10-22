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Рублёв: Big 3 вывела теннис на новый уровень, вряд ли Россия следила за Макинроем, Боргом

Рублёв: Big 3 вывела теннис на новый уровень, вряд ли Россия следила за Макинроем, Боргом
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв высказался о влиянии швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича на российских болельщиков, а также поделился мыслями о завершении карьеры победителя 20 турниров «Большого шлема».

«Единственное, что наблюдал, это видео, которые были выложены после игры Роджера на Кубке Лэйвера. Федерера можно только поблагодарить за то, что вместе с Надалем и Джоковичем он сделал для тенниса, то, чего не делал никто другой. Они поставили наш вид спорта на первое место.

Я имею в виду миллионы фанатов, которых зацепила эта троица. Понятно, что были великие времена, как у Макинроя или Борга, но они не доходили до такого. Не думаю, что Россия следила за теннисом ради них», — цитирует Рублёва Marca.

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