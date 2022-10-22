Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Азаренко — о победе над Гауфф: думала, Коко столько же лет, сколько моей карьере

Азаренко — о победе над Гауфф: думала, Коко столько же лет, сколько моей карьере
Комментарии

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала свою победу над представительницей США Кори Гауфф на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

«Я просто думала, что Коко столько же лет, сколько моей карьере. Это были интересные ощущения. Она такая прекрасная спортсменка, и мне не терпится увидеть, чего она добьётся.

Многое решал первый удар, я старалась подавать с умом, давить на неё с приёма. Она очень хорошо подавала, очень вариативно, так что я просто старалась подстроиться, когда были возможности. Их было не очень много, и я не могла их реализовать. Так что старалась сохранить стабильность и ждать следующую возможность, не давить на себя», — приводит слова Азаренко WTA.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022