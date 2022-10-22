Азаренко — о победе над Гауфф: думала, Коко столько же лет, сколько моей карьере
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала свою победу над представительницей США Кори Гауфф на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).
«Я просто думала, что Коко столько же лет, сколько моей карьере. Это были интересные ощущения. Она такая прекрасная спортсменка, и мне не терпится увидеть, чего она добьётся.
Многое решал первый удар, я старалась подавать с умом, давить на неё с приёма. Она очень хорошо подавала, очень вариативно, так что я просто старалась подстроиться, когда были возможности. Их было не очень много, и я не могла их реализовать. Так что старалась сохранить стабильность и ждать следующую возможность, не давить на себя», — приводит слова Азаренко WTA.
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