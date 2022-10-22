Экс первая ракетка мира: если бы Халеп была американкой, ничего бы не публиковалось
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Бывший румынский теннисист, экс первая ракетка мира и победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Илие Настасе высказался о соотечественнице Симоне Халеп. Международное агентство по честности заявило о положительной допинг-пробе спортсменки и отстранило её от соревнований.
«Это может объяснить только Симона. С другой стороны, если бы Симона Халеп была американкой, была бы тишина — ничего не публиковалось бы, абсолютно ничего.
Из источников, близких к авторитетам мирового тенниса, мне известны случаи двух спортсменов, про которых никогда не писали о допинге, хотя они оказывались в подобных ситуациях. Если имена некоторых людей появятся в СМИ, спонсоры уйдут на следующий день», — приводит слова румына Prosport.pro.
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