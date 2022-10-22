Карацев успешно стартовал в квалификации Базеля, переиграв 257-ю ракетку мира

Российский теннисист Аслан Карацев (45-я ракетка мира) оказался сильнее представителя Швейцарии Леандро Риди (WC, 257-й номер мирового рейтинга) в квалификации турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Встреча прошла на хардовом покрытии.

Аслан Карацев одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Россиянин выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету швейцарца Риди один эйс, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге квалификации Базеля Аслан Карацев встретится с представителем Франции Уго Умбером, который в двух сетах расправился с испанским теннисистом Бернабе Сапатой-Миральесом — 6:3, 6:3.

Напомним, сегодня, 22 октября, матч квалификации также сыграет Роман Сафиуллин. Ему будет противостоять итальянец Фабио Фоньини.