Карацев успешно стартовал в квалификации Базеля, переиграв 257-ю ракетку мира

Российский теннисист Аслан Карацев (45-я ракетка мира) оказался сильнее представителя Швейцарии Леандро Риди (WC, 257-й номер мирового рейтинга) в квалификации турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Встреча прошла на хардовом покрытии.
Аслан Карацев одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Россиянин выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету швейцарца Риди один эйс, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В следующем круге квалификации Базеля Аслан Карацев встретится с представителем Франции Уго Умбером, который в двух сетах расправился с испанским теннисистом Бернабе Сапатой-Миральесом — 6:3, 6:3.
Напомним, сегодня, 22 октября, матч квалификации также сыграет Роман Сафиуллин. Ему будет противостоять итальянец Фабио Фоньини.
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