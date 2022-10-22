Анна Дмитриева высказалась о непопадании Вероники Кудерметовой на Итоговый турнир WTA

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева поделилась мыслями о непопадании россиянки Вероники Кудерметовой на Итоговый турнир WTA.



«Мне очень жалко, что Вероника не попала на Итоговый турнир. Кудерметова в матче с Саккари начала очень нервно и зажато. Потом сумела стабилизировать игру, но не получилось. Жалко, но ничего — она будет играть пару», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Вероника Кудерметова потерпела поражение от представительницы Греции Марии Саккари в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Победительница матча квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. До этого на турнир также отобрались Дарья Касаткина и Арина Соболенко.