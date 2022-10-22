Елена Веснина отреагировала на непопадание Вероники Кудерметовой на Итоговый турнир WTA

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась мыслями о непопадании россиянки Вероники Кудерметовой на Итоговый турнир WTA.

«Очень обидно, что у Вероники не получилось отобраться на Итоговый турнир. Это был её первый полноценный сезон, где она имела шанс попасть туда. Но это всё равно опыт, она поедет первой запасной. Шансы сыграть есть, потому что бывали случаи, что участницы снимались во время турнира.

Нельзя полностью исключать вероятность, что Вероника не сыграет в одиночном разряде. Тем более она будет и так там находиться, так как играет в парном разряде. Обидно, конечно. Саккари — теннисистка тоже высокого уровня. Она набрала форму к концу, потому что середину сезона играла очень посредственно. Где-то немного не повезло Веронике», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.