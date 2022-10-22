Тренер Тима: не заблуждайтесь, Рафа и Новак не хотят видеть Доминика в отличной форме

Джез Грин, тренер австрийского теннисиста Доминика Тима, высказался о готовности своего подопечного вновь составить конкуренцию своим соперникам в борьбе за трофеи.
«Я думаю, что скоро мы увидим настоящего Доминика Тима. Теперь ему нужно играть матчи, и теперь ему нужно провести 25 матчей на высоком уровне, чтобы вернуться на вершину, и я думаю, что он готов к этому.
Доминик был в двух финалах Открытого чемпионата Франции, провёл один финал в Австралии и выиграл Открытый чемпионат США. Вы должны понимать, что, будучи в отличной форме, на грунте он может стать на Открытом чемпионате Франции номером один. Но я думаю, что победы на всех «Шлемах» возможны для него.
Доминик очень свеж, имеет очень хорошую мотивацию. У него может быть ещё пять лет в теннисе, так что это очень хорошие шансы. Не заблуждайтесь, Новак и Рафа не захотят видеть Доминика Тима в отличной форме», — цитирует Грина Tennishead.
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