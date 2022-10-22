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Берреттини одержал волевую победу над Макдональдом и вышел в финал турнира в Неаполе

Берреттини одержал волевую победу над Макдональдом и вышел в финал турнира в Неаполе
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини (16-й в рейтинге ATP) вышел в финал домашнего турнира категории АТР-250, проходящего в Неаполе (Италия). В матче второго круга соревнований с американцем Маккензи Макдональдом (74-й в рейтинге ATP) Маттео Берреттини одержал волевую победу со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.

Берреттини 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из 10 брейк-пойнтов. Макдональд выполнил пять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал четыре из четырёх брейк-пойнтов.

За трофей турнира в Неаполе Берреттини сыграет с победителем пары Миомир Кецманович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Призовой фонд турнира – € 612 000.

Неаполь. 1/2 финала
22 октября 2022, суббота. 15:10 МСК
Маккензи Макдональд
74
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 3
3 		7 7 6
         
Маттео Берреттини
16
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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