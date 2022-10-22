Берреттини одержал волевую победу над Макдональдом и вышел в финал турнира в Неаполе
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини (16-й в рейтинге ATP) вышел в финал домашнего турнира категории АТР-250, проходящего в Неаполе (Италия). В матче второго круга соревнований с американцем Маккензи Макдональдом (74-й в рейтинге ATP) Маттео Берреттини одержал волевую победу со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.
Берреттини 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из 10 брейк-пойнтов. Макдональд выполнил пять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал четыре из четырёх брейк-пойнтов.
За трофей турнира в Неаполе Берреттини сыграет с победителем пары Миомир Кецманович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия).
Призовой фонд турнира – € 612 000.
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