Хольгер Руне уверенно вышел в финал турнира в Стокгольме, обыграв Алекса де Минора
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19-летний датский теннисист Хольгер Руне (27-й в рейтинге ATP) вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв австралийца Алекса де Минора (23-й в рейтинге ATP).
Руне одержал победу со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 51 минуту. На счету де Минора три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 10. Руне трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13 возможных.
В финале Руне встретится с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Эмиль Руусувуори (Финляндия). Финальный матч состоится 23 октября.
Призовой фонд турнира составил € 648 130. Действующим победителем турнира является американец Томми Пол.
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