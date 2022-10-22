Хольгер Руне уверенно вышел в финал турнира в Стокгольме, обыграв Алекса де Минора

19-летний датский теннисист Хольгер Руне (27-й в рейтинге ATP) вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв австралийца Алекса де Минора (23-й в рейтинге ATP).

Руне одержал победу со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 51 минуту. На счету де Минора три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 10. Руне трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13 возможных.

В финале Руне встретится с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Эмиль Руусувуори (Финляндия). Финальный матч состоится 23 октября.



Призовой фонд турнира составил € 648 130. Действующим победителем турнира является американец Томми Пол.