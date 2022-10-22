Прошла жеребьёвка турнира в Базеле, где сыграют Алькарас, Рууд, Оже-Альяссим и Бублик

ATP опубликовала сетку нового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 24 по 30 октября на хардовом покрытии.
Возглавил посев соревнований первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Второй номер посева получил норвежский теннисист Каспер Рууд. Третий номер – у канадца Феликса Оже-Альяссима. Четвёртый номер получил хорватский теннисист Марин Чилич.
На старте соревнований Карлос Алькарас встретится с британцем Джеком Дрэйпером. Феликс Оже-Альяссим сыграет с швейцарцем Марком-Андреа Хюслером (62-й номер рейтинга). Каспер Рууд начнёт турнир матчем с швейцарцем Стэном Вавринкой (193-й номер рейтинга).
В турнире также примут участие Александр Бублик (Казахстан), Хольгер Руне (Дания), Алекс де Минор (Австралия) Энди Маррей (Великобритания), Роберто Баутиста-Агут (Испания) Призовой фонд турнира составил € 2 135 350.
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