Себастьян Корда одержал тяжёлую победу над Домиником Тимом и вышел в финал Антверпена

Американский теннисист Себастьян Корда (36-й в рейтинге ATP) вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), обыграв австрийца Доминика Тима (132-й в рейтинге ATP).

Корда одержал победу со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 44 минуты. Корда 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Тима пять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В финале Корда встретится с победителем пары Ришар Гаске (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Призовой фонд турнира в Антверпене составил € 648 130. Его действующим чемпионом является 21-летний итальянец Янник Синнер, отказавшийся от защиты титула.