Лоренцо Музетти вышел в финал турнира в Неаполе, где сыграет с Берреттини

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (24-й в рейтинге ATP) вышел в финал домашнего турнира категории АТР-250, проходящего в Неаполе (Италия), обыграв серба Миомира Кецмановича (30-й в рейтинге ATP).

Музетти одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Музетти оин раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из 10 брейк-пойнтов. Кецманович выполнил один эйс, не допустил и единой двойной ошибки на подаче и реализовал один из трёх брейк-пойнтов.

В финале Лоренцо Музетти встретится с итальянцем Маттео Берреттини, который в полуфинале обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Призовой фонд турнира составил € 612 000.