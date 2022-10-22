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Лоренцо Музетти вышел в финал турнира в Неаполе, где сыграет с Берреттини

Лоренцо Музетти вышел в финал турнира в Неаполе, где сыграет с Берреттини
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (24-й в рейтинге ATP) вышел в финал домашнего турнира категории АТР-250, проходящего в Неаполе (Италия), обыграв серба Миомира Кецмановича (30-й в рейтинге ATP).

Музетти одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Музетти оин раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из 10 брейк-пойнтов. Кецманович выполнил один эйс, не допустил и единой двойной ошибки на подаче и реализовал один из трёх брейк-пойнтов.

В финале Лоренцо Музетти встретится с итальянцем Маттео Берреттини, который в полуфинале обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Призовой фонд турнира составил € 612 000.

Неаполь. 1/2 финала
22 октября 2022, суббота. 17:55 МСК
Миомир Кецманович
30
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Лоренцо Музетти
24
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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