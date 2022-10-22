Стефанос Циципас легко расправился с Руусувуори и вышел в финал турнира в Стокгольме
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (пятый в рейтинге ATP) вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв финна Эмиля Руусувуори (52-й в рейтинге ATP).
Циципас одержал победу со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Руусувуори один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного. Циципас четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных.
В финале Циципас встретится с датчанином Хольгером Руне, который в полуфинале обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5
Призовой фонд турнира составил € 648 130. Действующим победителем турнира является американец Томми Пол.
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