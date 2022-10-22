Стефанос Циципас прокомментировал выход в финал в Стокгольме, вспомнив свой первый трофей

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в финал хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В полуфинале он обыграл финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:2, 6:2.
«Это был отличный матч с моей стороны, я думаю, что сыграл очень хорошо. Я был очень сосредоточен, это был один из матчей, в котором я был действительно в игре, и смог показать действительно хороший теннис на протяжении всего матча, в значительной степени. Я был очень смелым, я действительно шёл к финалу, и всё сыграло в мою пользу.
У меня отсюда остались хорошие воспоминания. В 2018 году я завоевал здесь свой первый титул. У меня было хорошее взаимодействие с толпой, люди здесь милые, и я наслаждаюсь шведским гостеприимством», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
В финале Циципас встретится с датчанином Хольгером Руне, который в полуфинале обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5. Призовой фонд турнира составил € 648 130. Действующим победителем турнира является американец Томми Пол.
Самые продолжительные матчи в истории тенниса
- 22 октября 2022
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