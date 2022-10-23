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Белоруска Азаренко проиграла американке Пегуле в полуфинале турнира в Гвадалахаре

Белоруска Азаренко проиграла американке Пегуле в полуфинале турнира в Гвадалахаре
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла выйти в финал турнира в Гвадалахаре. На стадии полуфинала она уступила американке Джессике Пегуле. со счетом 6:7 (3:7), 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 часа 30 минут. За это время Азаренко выполнила 2 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. Пегула, в свою очередь, подала 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов.

В финале турнира Пегула встретится с победителем пары Мария Саккари — Мари Боузкова.

Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2,5 млн. Действующим победителем турнира является испанка Сара Соррибес-Тормо, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Эжени Бушар.

Гвадалахара-2. 1/2 финала
23 октября 2022, воскресенье. 01:10 МСК
Виктория Азаренко
37
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		1  
7 7 		6  
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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