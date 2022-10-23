Пегула стала 10-й американкой в 2000-х, выигравшей 40 матчей в сезоне

Пятая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула отметилась уникальным достижением после победы в полуфинале турнира WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) над белоруской Викторией Азаренко.
Напомним, что Пегула оказалась сильнее соперницы со счётом 7:6(3), 6:1 и, таким образом, пробилась в решающий матч престижных мексиканских соревнований.
Таким образом, 28-летняя американка стала лишь 10-й представительницей страны, которая сумела одержать 40 побед в сезоне в 2000-х. Об этом сообщает Opta Ace в своём «твиттере». Ранее подобным достижением отметились Серена Уильямс, Линдсей Дэвенпорт, Винус Уильямс, Дженнифер Каприати, Моника Селеш, София Кенин, Меган Шонесси и Чанда Рубин.
Пегула является победительницей шести турниров WTA. В этом сезоне Джессика впервые в карьере отобралась на Итоговый чемпионат.
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