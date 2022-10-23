Видеообзор поражения Виктории Азаренко в полуфинале турнира в Мексике

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла выйти в финал турнира в Гвадалахаре. На полуфинальной стадии она уступила американке Джессике Пегуле со счётом 6:7 (3:7), 1:6. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча.

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Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Азаренко выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала свой единственный брейк-пойнт. Пегула, в свою очередь, сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2,5 млн.