Видеообзор поражения Виктории Азаренко в полуфинале турнира в Мексике
Поделиться
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла выйти в финал турнира в Гвадалахаре. На полуфинальной стадии она уступила американке Джессике Пегуле со счётом 6:7 (3:7), 1:6. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча.
Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Азаренко выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала свой единственный брейк-пойнт. Пегула, в свою очередь, сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2,5 млн.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
11:04
-
10:18
-
09:52
-
09:36
-
09:34
-
09:23
-
08:37
-
02:58
- 22 октября 2022
-
23:06
-
22:23
-
22:00
-
21:49
-
21:31
-
20:37
-
19:48
-
19:36
-
19:29
-
19:18
-
18:43
-
18:07
-
17:44
-
17:36
-
16:53
-
15:46
-
15:45
-
15:30
-
14:44
-
14:14
-
13:43
-
13:22
-
12:41
-
12:24
-
11:52
-
11:37
-
11:13
Партнерский контент