Азаренко: как только закончу с теннисом, больше не вернусь. Не как некоторые другие люди
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась мыслями о завершении карьеры.
«Мне нелегко быть вдали от него. Я должна обеспечивать свою семью, поэтому я играю. Это моя работа. Это моя страсть. В то же время я хочу, чтобы это было хорошим примером того, что если вы верите во что-то, вы усердно работаете над своими мечтами, вы можете их осуществить. Я надеюсь, что мой сын получит немного этой трудовой этики и урок от меня.
Но всё так, как есть. Я не буду играть слишком долго. Я хочу наслаждаться временем, которое у меня осталось на корте, постараться выложиться по максимуму. Как только я закончу, закончу и не вернусь, как некоторые другие люди (улыбается)", — сказала Азаренко на пресс-конференции.
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