Вероника Кудерметова опубликовала пост о непопадании на Итоговый чемпионат WTA

12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях пост о своём выступлении на последнем в текущем сезоне турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).
25-летняя Кудерметова дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Греции Марии Саккари (6-е место в рейтинге WTA). Саккари одержала победу со счётом 6:1, 5:7,6:4. Примечательно, что в данном матче решилась судьба последней путёвки на Итоговый чемпионат WTA. Соответственно, россиянка не сумела пробиться на заключительный турнир в сезоне.
«Эта неделя получилась для меня непростой, но Мексика навсегда останется в моём сердце. Спасибо!» — написала Кудерметова.
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
Итоговый чемпионат WTA – 2022 пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября. В нём примет участие россиянка Дарья Касаткина.
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