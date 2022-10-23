Вероника Кудерметова опубликовала пост о непопадании на Итоговый чемпионат WTA

12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях пост о своём выступлении на последнем в текущем сезоне турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

25-летняя Кудерметова дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Греции Марии Саккари (6-е место в рейтинге WTA). Саккари одержала победу со счётом 6:1, 5:7,6:4. Примечательно, что в данном матче решилась судьба последней путёвки на Итоговый чемпионат WTA. Соответственно, россиянка не сумела пробиться на заключительный турнир в сезоне.

«Эта неделя получилась для меня непростой, но Мексика навсегда останется в моём сердце. Спасибо!» — написала Кудерметова.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Итоговый чемпионат WTA – 2022 пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября. В нём примет участие россиянка Дарья Касаткина.