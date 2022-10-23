Новак Джокович: в данный момент не вижу конец карьеры на горизонте
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Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей карьере.
«Знаете, я корректирую свое расписание намного, намного больше. Я не играю так много, как играл несколько лет назад, только крупнейшие турниры ATP, выступая за мою страну. Это то, что дает мне наибольшую мотивацию и вдохновляет играть в лучший теннис. Действительно хочу продолжать работать. В данный момент я не вижу конец карьеры на горизонте. Сколько ещё лет, я не знаю», — приводит слова Джоковича Tennis World.
Ранее чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который является тренером Новака Джоковича, поделился мыслями об участии своего подопечного в Открытом чемпионате Австралии.
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