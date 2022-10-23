Тренер Музетти: Лоренцо и Роджера Федерера сравнивают? Да, они похожи

Симоне Тартарини, тренер итальянского теннисиста Лоренцо Музетти поделился мыслями о сравнении его подопечного с победителем 20 турниров «Большого шлема», швейцарцем Роджером Федерером.
«Ну, Роджер уникален, на корте, он, казалось, бужто бы летал, была видна легкость его движений и исполнения. Вероятно, люди сравнивают Лоренцо с Роджером, потому что им обоим удается находить очень сложные решения на поле с предельной простотой, благодаря чему вещи кажутся легкими и естественными, а на самом деле чрезвычайно сложными. Думаю, они похожи. Например, в плане плавности ударов у них есть что-то общее», — цитирует Тартарини Ubitennis.
Лоренцо Музетти встретится со своим соотечественником Маттео Берреттини в финале турнира категории ATP-250 в Неаполе. Встреча пройдёт 23 октября и начнётся не ранее 16:00 мск.
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