Комментатор ATP: люди поставят звёздочку рядом с победой Рафы на AO, там не было Джоковича

Комментатор ATP, американец Брайан Кларк высказал мнение, что фанаты не будут считать победу испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Австралии-2022 полноценной из-за отсутствия на турнире серба Новака Джоковича.

«Люди поставят звёздочку рядом с победой Надаля на Открытом чемпионате Австралии, потому что Джокович сделал этот турнир своим личным, ведь столько раз выигрывал там… Я думаю, это несправедливо по отношению к Надалю, потому что он может играть только с тем, кто находится перед ним, и он одолел всех перед собой.

Не знаю, что будет сейчас, что будет с новым сезоном Джоковича, где есть эти проблемы. Я думаю, что большой вопрос в 2023 году заключается в том, сможем ли мы чаще видеть его в туре, когда правила будут смягчены?" — сказал Кларк в программе ATP.