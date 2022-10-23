Берреттини рассказал, что играл в полуфинале Неаполя с травмой

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (16-й номер мирового рейтинга ATP) высказался о полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Неаполе (Италия), в котором он одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3.

«Не знаю, как мне удалось победить. Я чувствовал себя не очень хорошо. Попросил врача из-за того, что у меня болела стопа. По ходу карьеры мне столько раз приходилось что-то преодолевать, а не только думать о теннисе… Я не хотел сниматься. Команда советовала мне это сделать, но я смог найти путь к победе», — цитирует Берреттини ATP.

За трофей турнира в Неаполе Берреттини поспорит с соотечественником, Лоренцо Музетти, обыгравшим в полуфинале Миомира Кецмановича. Призовой фонд соревнований – € 612 000.