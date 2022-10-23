Пегула: я уже сделала себе имя в теннисе. Люди начинают говорить обо мне, рада этому

Американская теннисистка Джессика Пегула, обыгравшая в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) белоруску Викторию Азаренко, поделилась мыслями о своей карьере.

«Я всегда считаю важным тот факт, что смогла сделать себе имя в этом виде спорта. Уже это сделала, но думаю, что подтверждение того, насколько хорошо выступала в прошлом году, определённо придаёт мне большую уверенность. Приятно, что люди замечают то, в чём я хороша, а не что-то иное. Это нечто особенное, рада, что люди начинают обо мне говорить», — сказала Пегула на пресс-конференции.

В финале турнира в Гвадалахаре Пегула встретится либо с представительнице Греции Марией Саккари, либо с чешской теннисисткой Мари Боузковой.