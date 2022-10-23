Тим опубликовал трогательный пост в связи со смертью основателя Red Bull

132-й номер мирового рейтинга, австрийский теннисист Доминик Тим выложил пост в память о создателе компании Red Bull Дитрихе Матешице, который скончался 22 октября в возрасте 78 лет.
«Вы никогда не сдавались и построили удивительную империю. Вы помогли бесчисленному количеству спортсменов, создав их путь к вершине. Были настоящим человеком и поддерживали меня даже в трудные времена. В 2018 году мы начали сотрудничество, а между тем Red Bull является частью мира тенниса, а для меня больше, чем спонсором. Спасибо за всё, Дитрих Матешиц», — написал австрийский теннисист в социальных сетях.
Ранее Доминик Тим уступил представителю США Себастьяну Корде в полуфинале турнира ATP-250 в Антверпене (Бельгия). Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:7 (4:7).
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