«Сейчас встречаюсь с гольфистом». Девушка Александра Зверева опубликовала новое фото

София Томалла, 32-летняя немецкая модель и девушка второй ракетки мира, 25-летнего немца Александра Зверева, опубликовала в социальных сетях забавное фото теннисиста.

«Сейчас встречаюсь с гольфистом», — подписала фото София.

Фото: из личного архива Александра Зверева

Об отношениях Александра и Софии стало известно в октябре 2021 года. Томалла также является актрисой и телеведущей. Ранее она встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и вратарём Лорисом Кариусом.

25-летний Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы». Немец досрочно завершил текущий сезон.