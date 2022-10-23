«Сейчас встречаюсь с гольфистом». Девушка Александра Зверева опубликовала новое фото

София Томалла, 32-летняя немецкая модель и девушка второй ракетки мира, 25-летнего немца Александра Зверева, опубликовала в социальных сетях забавное фото теннисиста.
«Сейчас встречаюсь с гольфистом», — подписала фото София.
Фото: из личного архива Александра Зверева
Об отношениях Александра и Софии стало известно в октябре 2021 года. Томалла также является актрисой и телеведущей. Ранее она встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и вратарём Лорисом Кариусом.
25-летний Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы». Немец досрочно завершил текущий сезон.
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