Отец Халеп: Симона ни в чём не виновата. У неё даже нет личного врача, никогда не было

Отец двукратной победительницы турниров «Большого шлема», теннисистки Симоны Халеп Стере Халеп прокомментировал отстранение румынки от соревнований в связи с положительной допинг-пробой, взятой у неё в августе текущего года на Открытом чемпионате США.

«Это непростая ситуация, но с верой и с помощью бога всё разрешится. И я надеюсь, что компетентные органы отдадут должное дочери. Так что Симона вообще ни в чем не виновата. Она только принимает лекарства для своих желез, но мы ничего не знаем о ситуации. Кто назначил подобное? У Симоны даже нет личного врача, никогда не было.

Мы абсолютно никого не подозреваем, потому что подозрение есть величайший грех. Она сказала про предательство? Симона чувствует себя преданной происходящим, не обязательно кем-то. Мы — семья, которая никого не подозревает, пока не станет известна чистая правда», — цитирует Стере Халепа ProSport.