Карацев не смог пробиться в основную сетку турнира в Базеле, уступив 100-й ракетке мира
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Российский теннисист Аслан Карацев (45-я ракетка мира) потерпел поражение от представителя Франции Уго Умбера (100-й номер мирового рейтинга) в финале квалификации турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Встреча проходила на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 37 минут.
Умбер оказался сильнее своего соперника со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:1. Россиянин выполнил семь подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал два из двух брейк-пойнтов. На счету Уго Умбера 10 эйсов, одна ошибка на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из 24.
Напомним, в квалификации соревнований в Базеле также играет Роман Сафиуллин, который сегодня не ранее 16:45 мск сразится с испанцем Хауме Мунаром.
Полная сетка Базеля доступна на «Чемпионате».
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