Хольгер Руне стал победителем турнира в Стокгольме, сенсационно обыграв Стефаноса Циципаса

19-летний датский теннисист Хольгер Руне (27-й в рейтинге ATP) стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв грека Стефаноса Циципаса (пятый в рейтинге ATP).

Руне одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. На счету Циципаса три эйса, ноль двойных ошибок, ни одного реализованного брейк-пойнта из одного. Руне трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

По пути к трофею Хольгер обыграл бразильца Тьяго Монтейро, чилийца Кристьяна Гарина, британца Кэмерона Норри, австралийца Алекса де Минора. Призовой фонд турнира составил € 648 130.

12 октября стало известно, что Руне начал сотрудничество с Патриком Муратоглу.