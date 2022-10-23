Хольгер Руне стал победителем турнира в Стокгольме, сенсационно обыграв Стефаноса Циципаса
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19-летний датский теннисист Хольгер Руне (27-й в рейтинге ATP) стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв грека Стефаноса Циципаса (пятый в рейтинге ATP).
Руне одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. На счету Циципаса три эйса, ноль двойных ошибок, ни одного реализованного брейк-пойнта из одного. Руне трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
По пути к трофею Хольгер обыграл бразильца Тьяго Монтейро, чилийца Кристьяна Гарина, британца Кэмерона Норри, австралийца Алекса де Минора. Призовой фонд турнира составил € 648 130.
12 октября стало известно, что Руне начал сотрудничество с Патриком Муратоглу.
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