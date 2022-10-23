Лоренцо Музетти обыграл Маттео Берреттини и стал победителем турнира в Неаполе

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (24-й в рейтинге ATP) стал победителем домашнего турнира категории АТР-250, проходящего в Неаполе (Италия), уверенно обыграв соотечественника Маттео Берреттини (16-й в рейтинге ATP).

Музетти одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. На счету Берреттини шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из одного. Музетти трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи возможных.

По пути к трофею Лоренцо Музетти обыграл таких теннисистов, как серб Ласло Джере, колумбиец Даниэль-Элаи Галан, серб Миомир Кецманович.

Призовой фонд турнира составил € 612 000.