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Лоренцо Музетти обыграл Маттео Берреттини и стал победителем турнира в Неаполе

Лоренцо Музетти обыграл Маттео Берреттини и стал победителем турнира в Неаполе
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (24-й в рейтинге ATP) стал победителем домашнего турнира категории АТР-250, проходящего в Неаполе (Италия), уверенно обыграв соотечественника Маттео Берреттини (16-й в рейтинге ATP).

Музетти одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. На счету Берреттини шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из одного. Музетти трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи возможных.

По пути к трофею Лоренцо Музетти обыграл таких теннисистов, как серб Ласло Джере, колумбиец Даниэль-Элаи Галан, серб Миомир Кецманович.

Призовой фонд турнира составил € 612 000.

Неаполь. Финал
23 октября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Лоренцо Музетти
24
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		2  
         
Маттео Берреттини
16
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Комментарии
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