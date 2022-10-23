Музетти — о победе над Берреттини: он не был на 100 процентов готов физически
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (24-й в рейтинге ATP) прокомментировал триумф на домашнем турнире категории АТР-250, который проходил в Неаполе (Италия). В финале он обыграл соотечественника Маттео Берреттини со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
«Был очень тяжелый первый сет. Маттео не был на 100 процентов готов физически. Его способность стоять и бороться до конца была для меня большой проблемой.
Сегодня я думаю, что показал не лучший теннис, потому что я думаю, что мы оба были очень эмоциональными, очень нервными и было много напряжения, но в важные моменты я играл лучше. Очень приятно быть здесь со своей семьей, с толпой, и это действительно большая победа для меня и важный момент для моей карьеры», — приводит слова Музетти пресс-служба ATP.
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