Отец Стефаноса Циципаса рассказал, когда сможет передать сына другому тренеру

Апостолос Циципас, отец и тренер пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса, рассказал, когда сможет передать сына другому тренеру.

«Я и сейчас считаю, что ещё далеко не всё ему дал. Мы ещё не достигли всех поставленных целей. Мы приглашали тренеров в команду, но это должна быть очень правильная комбинация между мной, новым членом команды и Стефаносом. Я отлично его понимаю, знаю, как он думает, и нахожу нужные слова, чтобы мотивировать его. А порой, чтобы перевернуть игру, нужно только одно слово. И я не знаю, сможет ли другой тренер найти эти слова, чтобы донести до него нужный смысл. И всё же наша команда не состоит только из меня, в ней есть несколько замечательных людей, которые нам помогают», — приводит слова Циципаса-старшего телеграм-канал «Теннисология».