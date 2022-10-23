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Отец Стефаноса Циципаса рассказал, когда сможет передать сына другому тренеру

Отец Стефаноса Циципаса рассказал, когда сможет передать сына другому тренеру
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Апостолос Циципас, отец и тренер пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса, рассказал, когда сможет передать сына другому тренеру.

«Я и сейчас считаю, что ещё далеко не всё ему дал. Мы ещё не достигли всех поставленных целей. Мы приглашали тренеров в команду, но это должна быть очень правильная комбинация между мной, новым членом команды и Стефаносом. Я отлично его понимаю, знаю, как он думает, и нахожу нужные слова, чтобы мотивировать его. А порой, чтобы перевернуть игру, нужно только одно слово. И я не знаю, сможет ли другой тренер найти эти слова, чтобы донести до него нужный смысл. И всё же наша команда не состоит только из меня, в ней есть несколько замечательных людей, которые нам помогают», — приводит слова Циципаса-старшего телеграм-канал «Теннисология».

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